В Москве на БКЛ увеличены интервалы движения поездов из-за упавшего на пути пассажира

На Большой кольцевой линии метро Москвы увеличены интервалы движения составов, сообщает в своем аккаунте в соцсетях столичный Дептранс.

Отмечается, что причиной тому стал человек на путях.

«На Большой кольцевой линии против часовой стрелки временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — говорится в сообщении.

Других подробностей сложившейся на БКЛ нештатной ситуации пока не сообщается.