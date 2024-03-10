В Москве на БКЛ увеличены интервалы движения поездов из-за упавшего на пути пассажира
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
На Большой кольцевой линии метро Москвы увеличены интервалы движения составов, сообщает в своем аккаунте в соцсетях столичный Дептранс.
Отмечается, что причиной тому стал человек на путях.
«На Большой кольцевой линии против часовой стрелки временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — говорится в сообщении.
Других подробностей сложившейся на БКЛ нештатной ситуации пока не сообщается.