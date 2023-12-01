В Москве на рынке «Садовод» произошел пожар

На рынке «Садовод» в Москве произошел пожар, сообщает Mash. По информации источника, огонь охватил палатки на 20 линии, посетителей и продавцов эвакуируют.

Как отмечает издание, минимум один человек пострадал из-за пожара. Уточняется, что им оказался продавец, пытавшийся спасти свой товар. Мужчина надышался дымом и потерял сознание. Его увезли в медицинское учреждение.

Уточняется, что на место происшествия выехали сотрудники МЧС. Пожару присвоили второй ранг опасности. По информации очевидцев, густой дым распространяется быстро. Также это видно на опубликованных в соцсетях фото и видео.

Вечером в четверг, 30 ноября, пожар произошел на крупном вещевом рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону. Изначально огонь охватил тысячу квадратных метров. Пожару был присвоен третий ранг. Как писали СМИ, продавцы пытались спасти свой товар, чем затрудняли работу спасателей. Позднее огонь распространился на четыре тысячи квадратных метров.