В Москве обнаружили тело мужчины с одиннадцатью ножевыми ранениями

Выяснилось, что погибший распивал спиртное в компании со своим приятелем в квартире этого дома на 11-м этаже. Во время застолья знакомые поссорились, и один из них зарезал другого. Затем он вытащил тело убитого на балкон и сбросил его вниз. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на заявление одного из сотрудников столичной прокуратуры.

Злоумышленник был обнаружен в квартире, где проходили посиделки с алкоголем. Он находился в явно неадекватном состоянии.