В Москве осудили блогера Щепихина на пять лет колонии

В Москве суд вынес приговор блогеру Арегу Щепихину*. Как сообщили «Ленте.ру» в столичной прокуратуре, он получил пять лет колонии.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 148 «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих», 280 «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет» и 282 «Действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, языка, происхождения, совершенные публично, в том числе с использованием сети Интернет, а также с применением насилия и угрозой его применения» Уголовного кодекса РФ.

Следствие установило, что 2 июня Щепихин разместил в социальной сети запись интервью, содержащую оскорбления в адрес объектов религиозного поклонения мусульман и чувств верующих. В этом же материале он высказывал дискриминационные требования к лицам определенной национальности и вероисповедания, призывая их покинуть территорию России.

Кроме того, 3 июня на Пресненской набережной Москвы он записал и разместил в сети Интернет интервью, содержащее призывы к совершению враждебных и насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признакам национальности, языка и происхождения.

Ранее сообщалось, что у блогера-экстремиста Щепихина обнаружили расстройство личности.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.