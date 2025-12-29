В Москве передадут в суд дело мужчины, обвиняемого в попытке изнасилования в парке

В Москве готовится к суду уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в попытке изнасилования в одном из городских парков. Как сообщает ГСУ СК РФ, расследование завершено, и собранные доказательства полностью подтверждают его вину.

Фигурант обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса РФ: «Покушение на изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». По версии следствия, утром 7 октября он напал на незнакомую девушку в районе Лефортовского парка, угрожая ей ножом. Однако потерпевшая оказала активное сопротивление, что вынудило злоумышленника бежать с места преступления.

После нападения девушка обратилась в правоохранительные органы. Следователи провели комплекс оперативных мероприятий и судебную экспертизу, доказав причастность подозреваемого. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до вынесения приговора.