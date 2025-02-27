В Москве по подозрению в растрате задержали экс-ректора Нижегородского лингвистического университета

Никонову подозревают в том, что она на посту ректора вуза совершила растрату. Она занимала пост главы Нижегородского лингвистического университета пять лет: с 2019 по 2024 годы. Никонову задержали в Москве.

«По данным SHOT, в университете сейчас проходят обыски», — указали авторы микроблога.

Ранее сообщалось, что заместитель министра транспорта Игорь Чалик стал фигурантом уголовного дела. Его содержат в СИЗО, где проводят с ним следственные действия. Правоохранители считают, что чиновник, занимая высокий пост, незаконно выписывал себе денежные премии. Общая сумма ущерба составила 4,2 млн руб.