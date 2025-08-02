В Москве подросток с аутизмом изрезал родителей и сестру, а потом покончил с собой

На юго-западе Москвы 18-летний подросток, страдающий аутизмом, напал с ножом на своих родителей и старшую сестру, после чего покончил с собой. Об инциденте сообщила столичная прокуратура в телеграм-канале.

Трагедия произошла в доме на улице Обручева, где молодой человек, стоявший на учете в специализированном учреждении, внезапно впал в агрессию. По данным правоохранительных органов, последние три дня юноша вел себя неадекватно, а утром в состоянии сильного возбуждения набросился на родных.

Отец, мать и 24-летняя сестра получили множественные ножевые ранения. Одного из них медики доставили в больницу в тяжелом состоянии, двое других — находятся в состоянии средней тяжести. После нападения тело подростка обнаружили на асфальте возле дома — предположительно, он свел счеты с жизнью.

В пресс-службе ГСУ СКР по Москве подтвердили, что парень имел вторую группу инвалидности и состоял на учете из-за расстройства аутистического спектра. По факту случившегося проводится проверка, следователи выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в Москве в результате пожара пострадали двое детей — их доставили в больницу.