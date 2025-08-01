Дети пострадали при пожаре в Москве

Двое детей госпитализированы после пожара в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве. Один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС.

В Москве на Ленинском проспекте произошел пожар в квартире на девятом этаже жилого дома. В результате происшествия пострадали двое детей — трех и семи лет. Их экстренно доставили в Морозовскую больницу.

По данным столичного департамента здравоохранения, состояние одного ребенка врачи оценивают как тяжелое, второй находится в состоянии средней степени тяжести. Медики делают все возможное для стабилизации их здоровья.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные, бригады скорой помощи и сотрудники МЧС. Предварительно, дети стали единственными пострадавшими. Причины возгорания пока не называются — специалисты проводят проверку.

Ранее стало известно, что при пожаре в здании на западе Москвы погиб человек.