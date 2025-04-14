В Москве повара ресторана и сотрудника «Яндекс Лавки» обвинили в терроризме

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, подозреваемых в терроризме, сообщил ТАСС.

По данным следствия, задержанными оказались кладовщик в сервисе доставки еды «Яндекс Лавка» и повар, работающий в ресторане «Урюк».

Отмечается, что обвиняемых задержали во время рейдов по выявлению нелегальных мигрантов. Установлено, что оба мужчины, имеющие среднее образование, подозреваются в подготовке к вступлению в террористическую организацию.

В ходе задержания полицейские провели проверку смартфонов иностранцев, в результате которой были обнаружены доказательства, указывающие на подготовку к террористической деятельности.

Обоих обвиняемых перевели из центра временного содержания иностранных граждан в следственный изолятор (СИЗО). Суд вынес решение о выдворении их в одну из республик Средней Азии. Расследование продолжается, и следственные органы изучают собранные данные.

Ранее сообщалось, что в интернете завирусилось видео, на котором маленький украинский мальчик делится «сокровенными» мечтами и бомбардировке Москвы.