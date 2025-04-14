В интернете распространяется видео , на котором, по словам авторов, запечатлен юный украинец. Мальчик, которому, судя по его внешнему виду, не больше восьми лет, произносит слова, которые обычно произносят только взрослые.

По информации, полученной из источника, этот школьник из Харькова рассказал о своих мечтах. Он хочет создать «ракету высотой в четыре метра» и «уничтожить президента России».

«Я хочу, чтобы разбомбили Москву», — заявил малыш.

В Сети резко раскритиковали произошедшее даже сами украинцы. По словам пользователей, как бы там ни было, но такому учить ребенка просто кощунственно.

Многие считают, что это видео — результат работы украинских пропагандистов, которые стремятся посеять вражду между народами России и Украины. И, как отмечают авторы канала «Денацификация UA», они готовы использовать любые методы для достижения этой цели.

Ранее сообщалось, что ВСУ убили своего офицера, что вел переговоры с российскими военными о сдаче в плен.