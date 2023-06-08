В Москве прошли обыски у одного из победителей «Битвы экстрасенсов» – СМИ

Канал «Осторожно, новости» узнал подробности проведение обысков у победителя «Битвы экстрасенсов». Информация и детали были опубликованы в канале в четверг, 8 июня.

По данным журналистов, блогер Даниил Безсонов сообщил о проведении обысков у ряда человек, которых, предположительно, связывают с «Русским добровольческим корпусом»*. Одним их тех, кого подозревают в связи с «РДК»*, стал Дмитрий «Велес» Волхов.

Он ранее выиграл 13-й сезон «Битвы экстрасенсов», специализируется на славянской культуре и язычестве, уточняют журналисты. Другие подробности уточняются.

*признана экстремистской и запрещена в РФ