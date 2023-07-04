В Москве рядом с Советом Федерации горит здание

В Столешниковом переулке произошел пожар на кровле двухэтажного административного здания.

По информации РИА Новости, возгорание охватило площадь примерно 100 квадратных метров.

Пожарные службы быстро прибыли на место происшествия и начали активные действия по тушению огня. Сотрудники МЧС смогли ограничить распространение пламени и предотвратить его распространение на соседние здания.

По счастью, пожар не представляет угрозу для здания Совета Федерации Российской Федерации, которое находится поблизости. Причина возгорания пока остается неизвестной, и эксперты проводят расследование, чтобы установить факторы, способствовавшие пожару.

В настоящее время специалисты продолжают работу на месте происшествия для ликвидации возгорания и предотвращения возможных последствий.