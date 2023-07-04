В Москве рядом с Советом Федерации горит здание
Фото: [©РИА Новости/Алексей Сухоруков]
В Столешниковом переулке произошел пожар на кровле двухэтажного административного здания.
По информации РИА Новости, возгорание охватило площадь примерно 100 квадратных метров.
Пожарные службы быстро прибыли на место происшествия и начали активные действия по тушению огня. Сотрудники МЧС смогли ограничить распространение пламени и предотвратить его распространение на соседние здания.
По счастью, пожар не представляет угрозу для здания Совета Федерации Российской Федерации, которое находится поблизости. Причина возгорания пока остается неизвестной, и эксперты проводят расследование, чтобы установить факторы, способствовавшие пожару.
В настоящее время специалисты продолжают работу на месте происшествия для ликвидации возгорания и предотвращения возможных последствий.