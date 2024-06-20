В Москве спасатели вытащили водителя из автомобиля с рухнувшим деревом

Дерево упало на джип «Мицубиси» во время сильнейшего урагана «Эдгар», обрушившегося на столицу сегодня днем, при этом на момент падения дерева водитель автомобиля находился в салоне и чудом остался жив. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что ЧП случилось на улице Академика Ильюшина в Москве. Упавшее на джип дерево вырвало с корнем. В итоге ствол рухнул на капот рядом с водительским сиденьем. На момент прибытия спасателей автомобилист находился в сознании и позже был госпитализирован. При этом он просидел в «заточении» более часа.

Напомним, что сегодня на Московский регион обрушился сильнейший ливень и смерчи, которые были принесены ураганом «Эдгар». В столице пострадало около 10 человек, один из них упал вместе с биотуалетом на асфальт, также упавшее дерево насмерть придавило еще одного мужчину. По информации метеорологов, столичный регион пережил десятибалльный шторм, порывы ветра достигали 90 км/ч.