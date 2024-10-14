Заминированная игрушка взорвалась в Стаханове в руках у подростка

Подросток получил увечья в Стаханове ЛНР, подобрав игрушку в виде уточки. Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя местного Минздрава, в несовершеннолетний находится в состоянии средней тяжести.

Уточняется, что заминированная игрушка находилась под лавочкой возле памятника Пушкину. В результате детонации потерпевший получил осколочное ранение левого глазного яблока, ссадины мягких тканей лица, а еще осколочное ранение нижней трети левого предплечья. Подросток был обследован медиками, а затем переведен в офтальмологическое отделение.

Ранее сообщалось о том, что на территории ЛНР бойцы Росгвардии ликвидировали мину-сюрприз. Замаскированный взрывоопасный предмет удалось найти благодаря специально обученной собаке.