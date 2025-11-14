Ледовый рейд: автобус с 51 ребенком попал в аварию на обледеневшей трассе под Миассом

Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего детей, произошло в пятницу на федеральной трассе М-5 неподалеку от Миасса. По предварительной информации от Госавтоинспекции Челябинской области, в результате инцидента пострадали четыре человека, сообщил портал 74.ru.

По данным ведомства, автобус с 51 ребенком на борту следовал из Челябинска на горнолыжный курорт «Солнечная долина». По словам очевидца, авария произошла из-за эвакуатора, которого на скользкой дороге занесло, после чего он совершил столкновение с автобусом.

В ГИБДД иная версия случившегося: водитель автобуса не выбрал безопасную скорость и дистанцию, что привело к столкновению с автомобилем-эвакуатором. В пресс-службе подчеркнули, что нарушений правил организованной перевозки детей зафиксировано не было.

Вследствие ДТП четыре 14-летних пассажира были доставлены в медицинское учреждение для осмотра. Для того чтобы дети могли продолжить поездку, им был предоставлен другой, подменный автобус.

Стоит отметить, что в ночь на пятницу трасса М-5 на участке Южного Урала покрылась слоем льда, что создало крайне опасные условия для движения. Власти уже заявили, что подрядная организация, отвечающая за содержание дороги, будет привлечена к ответственности за некачественное выполнение своих обязанностей.

