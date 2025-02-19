В Москве у здания апелляционного суда обнаружили предмет, похожий на мину

У здания Московского апелляционного суда, расположенного на проспекте генерала Дорохова, обнаружили предмет, напоминающий мину. Об этом сообщила Baza. В связи с инцидентом территорию вокруг суда оцепили.

Как сообщили очевидцы, предмет представляет собой металлический прямоугольник размером около 20 на 10 см, который лежал у забора. Кроме того, объект имел камуфляжную расцветку и издавал писк.

На месте происшествия работали сотрудники оперативных служб для выяснения обстоятельств. Как позже сообщил источник, специалисты МЧС после проведения проверки не обнаружили ничего подозрительного.

Ранее сообщалось, что в Кабуле террорист-смертник устроил взрыв перед зданием Министерства городского развития и жилищного строительства Афганистана. Отмечалось, что мужчина, организовавший взрыв, сначала хотел войти в здание, но был остановлен охраной.