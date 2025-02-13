В Кабуле террорист-смертник устроил взрыв перед зданием Минстроя

В столице Афганистана террорист-смертник устроил взрыв перед зданием Министерства городского развития и жилищного строительства. Об этом TOLO News сообщил представитель Министерства внутренних дел (МВД) в сформированном движением «Талибан»* Абдул Матин Канех.

По его информации, террорист предпринял попытку войти в здание ведомства, однако его остановили сотрудники охраны. Данные о числе жертв и пострадавших отсутствуют.

Теракты в Кабуле и других городах Афганистана остаются серьезной проблемой. В 2024 году в стране произошло несколько инцидентов. Так, в январе в районе Дашти-Барчи в Кабуле в микроавтобусе взорвалась бомба. Минимум два человека погибли, еще 14 — получили различные травмы.

В том же месяце в афганской столице произошло два взрыва — возле мечети и торгового центра. В результате происшествия погибли два человека.

В сентябре 2024 года в районе Кала-Бахтиар подорвался террорист-смертник. В результате взрыва по меньшей мере шесть человек погибли.

Напомним, в начале февраля в ЖК «Алые паруса» в Москве произошел взрыв, в результате которого погиб глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Как позже выяснилось, при взрыве также погиб убийца-смертник.

*запрещенная организация, признанная в РФ террористической.