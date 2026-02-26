В Москве умер мужчина, укравший 150 флаконов попперсов

Криминальная история в центре Москвы завершилась неожиданной развязкой — подсудимый не дожил до приговора. Таганский суд столицы прекратил уголовное дело в отношении гражданина Украины Олега Мельникова, обвинявшегося в краже почти 150 флаконов мужских возбудителей (попперсов) на сумму более 100 тысяч рублей.

Преступление было совершено 13 сентября 2025 года в одной из торговых точек города. Однако судебный процесс оказался недолгим: спустя три месяца, аккурат в канун Нового года, Мельников скончался. Обстоятельства смерти остались неизвестными, но факт документально зафиксирован, и свидетельство из ЗАГСа поступило в суд.

В постановлении Таганского суда указано, что вопрос о прекращении дела в связи со смертью подсудимого был вынесен на обсуждение участников процесса. Никто не возражал. В итоге дело закрыли, а изъятые у обвиняемого баночки с попперсами вернули владелице.

Попперсы — это ингалянты на основе нитритов. В конце XIX — начале XX века их применяли в медицине для лечения стенокардии, а сегодня чаще используют для усиления сексуального удовольствия. Медики предупреждают: эти препараты несут серьезные риски для здоровья — от нарушения зрения до инсульта или инфаркта при сочетании с некоторыми лекарствами.