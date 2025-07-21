В Псковской области в квартире взрыв газа стал причиной пожара

В многоэтажном доме в Псковской области произошел взрыв бытового газа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Михаил Ведерников.

Инцидент произошел в городе Великие Луки. Там в жилом доме, который расположен на площади Юбилейная, случился взрыв.

«Предварительная версия — утечка и взрыв бытового газа в квартире на втором этаже», — указал губернатор.

При ЧП пострадало четыре человека, одного из них, по словам Ведерникова, пришлось госпитализировать. Сейчас на месте происшествия работают пожарные, так как взрыв привел к возгоранию. Помимо них, к ликвидации последствий инцидента привлечены работники газовой службы, а также спасатели.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области произошло трагическое происшествие — взрыв газа в двухэтажном жилом доме унес жизнь одного человека. Еще один человек получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован. Взрыв газа произошел в населенном пункте Красный Яр, здание превратилось практически в руины — обломки стен разбросаны на улице, у него выбиты окна.