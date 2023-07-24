В Москве задержали главного инженера ТРЦ «Времена года»

Управление Следственного комитета Москвы сообщило о задержании главного инженера торгово-развлекательного центра «Времена года», в котором из-за прорыва трубы с горячей водой погибли четыре сотрудницы.

39-летний задержанный осуществлял функции главного инженера по договору с ТРЦ.

ЧП в торговом центре на Кутузовском проспекте произошло днем 22 июля. Поток горячей воды после прорыва трубы не могли остановить несколько часов. В результате аварии погибли четыре женщины, еще десять человек были госпитализированы с ожогами, а всего пострадало около 70 человек.

Следком возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности и повлекших гибель людей. Была изъята техническая документация объекта.

В ближайшее время суд выберет меру пресечения для задержанного специалиста.