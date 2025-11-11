Случайный прохожий спас семилетнюю девочку от стаи бродячих собак в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле произошел вопиющий случай, едва не закончившийся трагедией. Утром 7 ноября на улице Высокогорской стая бездомных псов напала на семилетнюю школьницу, направлявшуюся на уроки, сообщил «МК».

Публичная запись с места происшедия, появившаяся в сети позже, не содержит видеоряда с самой расправой, однако на ней хорошо слышны агрессивный лай и душераздирающие крики ребенка. Трагедию предотвратил неизвестный мужчина, оказавшийся рядом. Он бесстрашно бросился на защиту девочки, отогнал животных и вырвал ее из стаи, что сопровождалось эмоциональными возгласами.

Как рассказала мать пострадавшей, после инцидента ребенку потребовалась медицинская помощь. Девочку осмотрел хирург, ей была сделана срочная прививка от бешенства. Семьей также было подано заявление в полицию с требованием принять меры.

Местные жители в комментариях к записи подтверждают, что проблема бродячих собак в районе носит системный характер. Они указывают, что, несмотря на попытки обустроить для животных подобие приюта, стаи продолжают представлять реальную угрозу, особенно для детей.

Ранее сообщалось, что младенца насмерть загрызла домашняя собака.