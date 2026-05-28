В Москве задержали мужчину, сорвавшего золотую цепь с шеи инвалида-колясочника

Столичные полицейские задержали 26-летнего приезжего из Астраханской области, подозреваемого в дерзком ограблении 69-летнего инвалида-колясочника. Об этом « Ленте.ру » рассказали в пресс-службе московского главка МВД.

Преступление произошло на Паромной улице. Злоумышленник заметил пожилого мужчину в инвалидной коляске, резко сорвал с его шеи золотую цепочку и бросился бежать. Проследить маршрут грабителя удалось с помощью городских камер видеонаблюдения. Как выяснилось позже, похищенное ювелирное изделие он успел сдать в ломбард.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Украденную цепь в настоящее время разыскивают.