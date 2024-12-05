Суд оставил главаря РДК Капустина без наследства

Московский суд подтвердил право матери Дениса Капустина*, лидера запрещенной в России террористической группы РДК (Русского добровольческого корпуса)**, на наследство — средства, находящиеся на счетах ее покойного мужа. Эта информация содержится в официальных судебных документах, передает РИА Новости.

В материалах указано, что мать Капустина* подала иск в суд с требованием передать ей деньги на счетах по наследству. Конкретная сумма не раскрывается.

Согласно документам, она ранее обращалась к нотариусу с просьбой о принятии наследства, тогда как сам Капустин* не подавал таких заявлений и не проявлял желания вступить в наследственные права.

Ранее сообщалось, что прокуратура обратилась в суд с просьбой вынести заочный приговор Денису Капустину* к пожизненному заключению за нападение на Брянскую область в прошлом году.

*внесены в РФ в перечень экстремистов и террористов.

**запрещенная в России террористическая организация.