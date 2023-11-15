В Москве задержали подстрекавшего к госперевороту жителя Киргизии

Гражданин Киргизии, призывавший к массовым беспорядкам и насильственной смене власти, задержан в российской столице и выдворен на родину, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе госкомитета нацбезопасности Киргизии.

37-летний К.Н.К. публиковал в соцсетях провокационные материалы, в том числе призывающие к массовым беспорядкам, государственному перевороту и последующему захвату власти.

Задержанный провокатор отправлен обратно в Киргизию, где находится в следственном изоляторе.