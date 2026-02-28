В Москве задержали сбежавшего из-под конвоя: осужденного нашли по камерам видеонаблюдения

В центре Москвы задержан осужденный, который накануне сбежал из-под конвоя во время доставки в суд. Его местонахождение удалось установить с помощью камер видеонаблюдения.

Как сообщили ТАСС в столичном главке МВД, сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене нашли и задержали мужчину 2001 года рождения, скрывшегося при доставлении на заседание в Таганском районе. По данным полиции, беглец находился в одном из хостелов на Кузьминской улице.

Речь идет о Ш. М. Алиеве, фигуранте уголовного дела по статье 161 УК РФ («Грабеж»). Расследование продолжается.

Инцидент произошел вечером 26 февраля. По информации пресс-службы Мосгорсуд, сначала осужденного не доставили в суд вовремя, из-за чего рассмотрение вопроса об ужесточении наказания было отложено. Позже его привезли повторно, однако адвокат не прибыл к назначенному времени. Во время ожидания защитника сотрудники полиции вместе с осужденным вышли из здания суда, где мужчина воспользовался моментом и скрылся.

В настоящее время он вновь находится под контролем правоохранительных органов.

