В Дагестане раскрытие нелегальной майнинг-фермы привело к перестрелке

Незаконное производство обнаружили в ходе плановой проверки энергообъекта, где специалисты выявили несанкционированное потребление электроэнергии.

На территории фермы правоохранительные органы изъяли 58 специализированных устройств для майнинга криптовалют. По предварительным оценкам, оборудование потребило 1,34 млн киловатт-часов электроэнергии. Все аппараты были конфискованы до окончательного решения суда.

Инцидент с майнинг-фермой спровоцировал серьезный конфликт между местными жителями. В результате ссоры, возникшей на почве увольнения одного из участников, связанного с разоблачением незаконной деятельности, произошла стрельба. Трое человек получили огнестрельные ранения, еще трое скрылись с места происшествия.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Правоохранительные органы продолжают оперативно-разыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

