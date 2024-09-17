В Выборге квир-блогер признался в убийстве политического активиста

В Выборге местный квир-блогер признался в убийстве политического активиста. Он утверждает, что жертва пыталась его изнасиловать, сообщила Baza.

Утром во вторник, 17 сентября, 20-летний Александр Синько явился в полицию Выборга с признанием. По его словам, накануне он пил с 53-летним политическим активистом Виталием Иоффе. В какой-то момент вечер принял неожиданный оборот, и, как утверждает Синько, Иоффе пытался его изнасиловать. В ответ Александр нанес мужчине более 20 ножевых ранений. После этого блогер начал публиковать фотографии с места преступления в своих соцсетях, прося подписчиков помочь ему привлечь правозащитников для вывоза его из страны. Он также звонил с телефона погибшего и заказал такси до Выборга, где намеревался совершить самоубийство, но не смог.

В итоге он пошел в полицию и рассказал все. Сначала полицейские не поверили ему, но, отправив наряд на адрес, указанный Синько, обнаружили тело Иоффе.

20-летний Александр Синько, известный в ЛГБТ-кругах как Ешка, приехал в Санкт-Петербург из Новосибирска. Он называл себя девочкой, красил волосы в яркие цвета и носил платья.

Убитый Виталий Иоффе был заметным политактивистом, ранее неоднократно привлекавшимся к административной ответственности за организацию митингов и осужденным по статье 228 УК РФ.

Сейчас Синько задержан и в ближайшее время будет доставлен в Санкт-Петербург для допроса.

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