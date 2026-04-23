В Москве змея сбежала из террариума и пробралась в туалет к соседу

Житель юга Москвы пережил шокирующую встречу в собственной ванной комнате: в его унитазе неожиданно обнаружилась ярко-красная змея. Как сообщают Telegram-каналах, незваной гостьей оказалась королевская змея, которая сбежала из террариума одной из жительниц многоэтажки. Мужчина успел заснять рептилию на видео — на кадрах видно, как пресмыкающееся ползет по кафельной плитке вдоль стены.