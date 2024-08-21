В Мурманской области выявлена угроза применения беспилотника
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На территории Мурманской области выявлена воздушная угроза, предварительно, речь идет о возможном применении беспилотника, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
Он заверил, что все необходимые меры по повышению безопасности приняты.
Губернатор попросил жителей быть бдительными и сообщать по номеру 112 о подозрительных ситуациях.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 21 августа в небе над Подмосковьем были сбиты 11 украинских беспилотников.