В Мурманской области выявлена угроза применения беспилотника

На территории Мурманской области выявлена воздушная угроза, предварительно, речь идет о возможном применении беспилотника, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Он заверил, что все необходимые меры по повышению безопасности приняты.

Губернатор попросил жителей быть бдительными и сообщать по номеру 112 о подозрительных ситуациях.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 21 августа в небе над Подмосковьем были сбиты 11 украинских беспилотников.