В Муроме после падения украинского дрона загорелось складское помещение

На город Муром во Владимирской области совершили налет несколько беспилотников ВСУ. Все они были нейтрализованы, один из них при падении поджег склад. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Александр Авдеев.

Губернатор сообщил, что атаковавшие город дроны были выведены из строя с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Один из них после падения поджег складское помещение. Пламя распространилось на площади в 720 кв. м.

«Причиной пожара на складе в Муроме стало падение БПЛА. Зафиксирован прилет нескольких беспилотников, они подавлены средствами РЭБ», — указал он.

Авдеев добавил, что пожар был быстро локализован, а после и совсем потушен. Еще одно строение в Муроме также было повреждено по итогам падения беспилотника, но в нем обошлось без возгорания.

Ранее сообщалось, что Федеральной службе безопасности удалось сорвать попытку атаки БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса в Ярославской области благодаря звонку на телефон доверия. Сотрудникам ФСБ удалось вовремя вскрыть планы злоумышленников.