В МВД России рассказали о новой схеме мошенников с использованием Системы быстрых платежей

По словам представителя МВД России Ирины Волк, в России развивается новая мошенническая схема, которую злоумышленники реализуют с помощью использования Системы быстрых платежей. Об этом она сообщила в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Она пояснила, что это производится при осуществлении покупок в онлайн-маркетах. То есть при заказе поступает звонок от злоумышленника, который предлагает скидку на товар и просит провести оплату через Систему быстрых платежей по QR-коду.

По мнению представителя ведомства, после этого присылается ссылка на страницу с формой оплаты по QR-коду, а средства уходят на счет мошенника.

Она подчеркнула, что в целях безопасности следует связываться со службами поддержки онлайн-магазинов только на официальных сайтах или в официальных приложениях, а также не сохранять данные банковских карт в личных кабинетах.