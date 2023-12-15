В МВД утвердили порядок подавления и уничтожения БПЛА

В российском МВД был утвержден порядок принятия решения о подавлении и уничтожении любых БПЛА. Об этом стало известно из приказа российского ведомства, опубликованного в сети, передает издание ТАСС .

В опубликованном документе содержится список должностных лиц правоохранительных органов, которые были уполномочены принимать подобные решения. Уточняется, что в данном перечне названы глава российского МВД, заместители министра, руководители центрального аппарата и главы территориальных органов с замглавы.

Известно, что техника будет подавляться и уничтожаться для обеспечения защиты российских граждан и сотрудников ОВД. Согласно данным правилам, сбивать БПЛА можно будет при помощи подавления сигналов управления, воздействия на пульты и непосредственного уничтожения.

Уточняется, что уполномоченный должен будет оценить характер и степень опасности БПЛА.