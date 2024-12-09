В Мытищах арестовали местного жителя, который избил своего 10-летнего сына

В Мытищах предъявили обвинение местному жителю, который избил своего малолетнего сына. Мужчина был арестован, передает ГСУ СК России по Подмосковью.

Преступление было совершено вечером пятого декабря, когда мужчина и его сын в возрасте десяти лет находились в квартире. На почве внезапно возникшей личной неприязни обвиняемый нанес мальчику не менее десяти ударов руками по голове.

Ребенка с травмами госпитализировали. Сейчас он проходит лечение в детском клиническом центре имени Рошаля. Причиненные ему телесные повреждения квалифицируются как тяжкий вред здоровью.