В Мытищах соседи напали на девушку со щенком, проходившую через детскую площадку

В Мытищах пьяная компания набросилась на девушку, которая проходила через детскую площадку с пятимесячным щенком. Инцидент попал на видео, подробности приводятся в Telegram-каналах.

По словам владелицы собаки, она направлялась к своему подъезду после прогулки, когда путь преградили агрессивно настроенные соседи с детьми. Женщинам показалось, что хозяйка не убрала за питомцем, после чего они начали хватать девушку за волосы и дёргать щенка за поводок. Друзья пострадавшей попытались урезонить находившегося рядом мужчину, но тот не реагировал и лишь несколько раз ударил собаку мячом. На записи слышны выкрики о том, что находиться на площадке с животным якобы нельзя, и видны попытки удержать девушку, хватая её за шею, кофту и волосы.

В конечном итоге хозяйка щенка сумела скрыться в подъезде. Позже она обратилась с заявлением в полицию.