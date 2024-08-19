В Мытищах возбудили уголовное дело после ДТП с микроавтобусом, в результате которого погибла пенсионерка
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В Мытищах было возбуждено уголовное дело после дорожной аварии с участием микроавтобуса, в результате которой погибла пожилая женщина. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Подмосковью.
Инцидент произошел 17 августа. Водитель рейсового микроавтобуса врезался в грузовой самосвал, который стоял на аварийной сигнализации. В результате одна из пассажирок микроавтобуса — жительница Королева в возрасте 85 лет — скончалась на месте от полученных травм.
В ходе расследования было осмотрено место происшествия, допрошены очевидцы случившегося. В ближайшее время будет проведена судмедэкспертиза.