В Мытищах возбудили уголовное дело после ДТП с микроавтобусом, в результате которого погибла пенсионерка

В Мытищах было возбуждено уголовное дело после дорожной аварии с участием микроавтобуса, в результате которой погибла пожилая женщина. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Подмосковью.

Инцидент произошел 17 августа. Водитель рейсового микроавтобуса врезался в грузовой самосвал, который стоял на аварийной сигнализации. В результате одна из пассажирок микроавтобуса — жительница Королева в возрасте 85 лет — скончалась на месте от полученных травм.

В ходе расследования было осмотрено место происшествия, допрошены очевидцы случившегося. В ближайшее время будет проведена судмедэкспертиза.