В Мытищах задержали двоих мужчин, которые удерживали знакомого в канализационно-насосной станции

В Мытищах задержали двоих мужчин, которые похитили знакомого и удерживали его в канализационно-насосной станции в поселке Малое Лесное. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Подмосковью.

По информации ведомства, злоумышленники не позволяли мужчине покинуть помещение, а также избивали его — тяпкой и резиновой киянкой. Кроме того, потерпевшему наносились удары ножом.

Убить мужчину подозреваемым не удалось, так как он смог выбраться из помещения и обратился в правоохранительные органы. Злоумышленников задержали.

В ходе осмотра места происшествия были изъяты четыре ножа, мотыга, киянка. В рамках расследования были проведены допросы потерпевшего и свидетелей. Сейчас следователи работают с подозреваемыми.