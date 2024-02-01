В Мытищах задержали пару, которая избила собутыльника

В Мытищах за разбой были задержаны 31-летний местный житель и 48-летняя уроженка Владимирской области. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

О случившемся рассказал 52-летний потерпевший. По словам мужчины, он распивал спиртное с новыми знакомыми. В ходе посиделок между собутыльниками вспыхнула ссора, после чего пара избила жителя и отобрала телефон и деньги.

Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшему, превысила 28 тысяч рублей.

На подозреваемых завели уголовное дело о разбое. Оба были заключены под стражу.