В Наро-Фоминске осудят лжемага, который за 3,8 млн рублей «снял порчу» с местной жительницы

В Наро-Фоминске предъявили обвинение жителю Краснодарского края в возрасте 38 лет, который под видом снятия порчи выманил у женщины 3,8 миллиона рублей. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

Как рассказали в ведомстве, вместе с соучастниками злоумышленник опубликовал в сети объявление о том, что является потомственным магом Николаем Григорьевичем. Мошенник заверял, что обладает уникальным даром и может с первого сеанса решить все проблемы обратившихся к нему за помощью.

На объявление откликнулась жительница Подмосковья. Злоумышленник заверил ее в том, что причиной недуга является порча, для снятия которой требуется несколько специальных платных обрядов.

Чтобы окончательно убедить потерпевшую в наличии порчи, злоумышленник и его сообщники подбрасывали на ее участок предметы в виде птичьих голов и тряпичных кукол. В результате женщина оплатила несколько обрядов, передав мошеннику в общей сложности более 3,8 миллиона рублей.