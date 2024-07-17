В Наро-Фоминске задержали женщину за сбыт пяти килограммов наркотиков

В Наро-Фоминске задержали москвичку в возрасте 23 лет по подозрению в сбыте пяти килограммов наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Женщина была задержана на территории СНТ в деревне Бавыкино. Во время досмотра у нее нашли пакет с порошком, который оказался наркотическим средством. Общая масса наркотиков составила около пяти килограммов.

На женщину завели уголовное дело. В настоящее время она находится под стражей по решению Наро-Фоминского городского суда.