В НАТО заявили о нехватке производственных мощностей для поддержки Украины на прежнем уровне

НАТО не отказывается от поддержки Украины, но у альянса нет тех производственных мощностей, чтобы удовлетворить все потребности ВСУ, заявил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ.

Представитель блока в очередной раз подчеркнул, что поддержка Украины является приоритетом для НАТО. Джоанэ не заметил «усталости» у стран-членов альянса, хотя многие из них заявляли об опустошении своих складов.

Между тем, газета Washington Post конкретным признаком такой усталости назвала решение правительства Словакии во главе с Робертом Фицо заблокировать военную помощь Украине.