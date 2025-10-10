В Назрани черный «гелендваген» на скорости упал в пруд

В городе Назрань, расположенном в Ингушетии, внедорожник Mercedes-Benz G-класса на высокой скорости сорвался в близлежащий водоем. Инцидент запечатлен на видео, которое попало в Сеть. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash Gor.

На записи видно, как автомобиль Mercedes черного цвета, двигаясь с большой скоростью, пересекает перекресток, ломает защитное ограждение и падает в пруд.

По информации, предоставленной свидетелями происшествия, в салоне транспортного средства находились девушки, которые сумели самостоятельно выбраться из тонущего автомобиля. Какая-либо дополнительная информация о случившемся в настоящее время отсутствует.

