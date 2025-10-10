В Новосибирске отправили под домашний арест сбившего людей на остановке мужчину

Водитель, сбивший в пьяном виде шесть человек на остановке общественного транспорта в Новосибирске, был помещен под домашний арест. Об этом сообщил ТАСС.

Октябрьский районный суд города Новосибирска рассмотрел меру пресечения для 19-летнего Олега Попова, который обвиняется в устроенном в нетрезвом виде ДТП.

«Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 10 декабря», — таков был вердикт судьи.

Обвиняемый является студентом, он учится на третьем курсе отделения рекламы Новосибирского городского открытого колледжа.

Ранее уже сообщалось о ДТП в Новосибирске. 19-летний юноша сел за руль прокатного автомобиля, не имея законного удостоверения водителя. Он не справился с управлением, протаранил ограждение и выехал на остановку общественного транспорта. Там он сбил сразу шесть человек, в том числе одного ребенка. Все они были госпитализированы.