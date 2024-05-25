В небе над Белгородской областью сбили противокорабельную ракету ВСУ «Нептун»

Вечером в субботу, 25 мая, вражеские войска в очередной раз предприняли попытку обстрелять приграничную в Украиной территорию Белгородской области, проинформировали в российском Минобороны.

Как сообщили в пресс-службе оборонного ведомстве, боевыми расчетами ПВО над Белгородской областью были выявлены и ликвидированы противокорабельная ракета «Нептун», а также 29 снарядов РСЗО Vampire.

«Двадцать пятого мая 2024 года около 22.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением противокорабельной ракеты (ПКР) "Нептун" и реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир"», — говорится в сообщении Минобороны.

В настоящее время властями Белгородской области объявлена в регионе ракетная опасность.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.