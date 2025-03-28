В небе над Энгельсом прогремело несколько взрывов

В ночь на 28 марта в Саратовской области прогремела серия мощных взрывов. По предварительной информации, украинские боевики могли пытаться атаковать местный нефтеперерабатывающий завод. О ЧП сообщает телеграм-канал SHOT.

Система противовоздушной обороны отражает атаку ВСУ.

По словам местных жителей, прогремело не менее четырех взрывов около 4:05 по московскому времени. Люди видели на небе яркие вспышки и слышали звуки стрельбы. Официальных комментариев о пострадавших и разрушениях пока нет.

Это уже не первый случай, когда ВСУ с помощью дронов атакуют нефтеперерабатывающие предприятия. Так, в ночь на 19 марта украинские боевики атаковали Краснодарский край. Обломки БПЛА упали на территории предприятия вблизи города Кропоткин, в результате чего вспыхнул пожар. Работников НПЗ эвакуировали.

Ранее сообщалось о том, что после серии взрывов в Энгельсе загорелась нефтебаза.