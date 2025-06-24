В небе над российским городом отражают дроновую атаку ВСУ

Жители Казани сообщили о серии мощных взрывов и возможной работе систем противовоздушной обороны. об этом пишет MK.RU со ссылкой на телеграм-канал Shot.

По не подтвержденным официальном данным, инцидент произошел около 19:50 в Авиастроительном районе, где очевидцы наблюдали в небе следы черного дыма после громких хлопков. Пугающие звуки появились в 19:50, 24 июня.

Жители предположили, что над Казанью могли быть сбиты воздушные цели, а взрывы были слышны от работы ПВО. Однако официального подтверждения этой информации от властей и силовых структур пока не поступало.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за утро уничтожили 11 беспилотников ВСУ над территорией России.