В небе над Тамбовской областью прогремело более десяти взрывов

В ночь на 11 июня в небе над Котовском в Тамбовской области прогремело не менее десяти взрывов. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает телеграм-канал Shot.

Взрывы были связаны с работой системы противовоздушной обороны, ликвидировавшей БПЛА. Местные жители слышали серию хлопков в течение 15 минут.

По предварительным данным, украинские боевики пытались атаковать Тамбовский пороховой завод. Жители утверждают, что ВСУ продолжают атаки с помощью дронов.

О пострадавших или разрушениях пока информации не поступало.

Ранее сообщалось о том, что Су-34 ударил авиабомбой по подразделениям ВСУ у Купянска.