Российские ВКС нанесли авиационный удар по позициям украинских военнослужащих у Купянска, сообщил военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный. Эпичные кадры военкор опубликовал в своем телеграм-канале.

Экипаж Су-34, действуя в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине, применил высокоточную авиационную бомбу ОДАБ-1500, которая оснащена универсальным модулем планирования и коррекции. Это обеспечило максимальную точность удара.

Атака была направлена на пункт временной дислокации 114-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, расположенной в районе Купянска.

Нанесенный удар является частью систематической деятельности российской авиации по подавлению военной активности противника.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ ликвидировали 102 украинских БПЛА, три из которых были сбиты над территорией Московского региона.