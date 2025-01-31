За два часа силы ПВО сбили над территорией России 17 украинских дронов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаки на российские регионы с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Так, всего за два часа — с 19:50 до 22:00 — силы ПВО сбили 17 беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

11 дронов уничтожены в небе над Курской областью и по два дрона — в небе над Белгородской, Воронежской областей и Республикой Крым.

В ночь на 30 января была объявлена угроза атаки БПЛА в Самарской области.

Ранее сообщалось о том, что Военно-воздушные силы Украины готовят масштабное наступление на южные регионы России с использованием авиации.