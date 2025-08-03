В небе над Воронежем сбили 15 дронов: есть пострадавшая
В небе над Воронежем сбили 15 украинских дронов
Фото: [istockphoto.com]
ПВО в Воронеже и трех районах области ПВО ликвидировала около 15 беспилотников. По предварительной информации, пострадала женщина, загорелось несколько частных домов и хозпостроек, также повреждено несколько видов транспорта.
ПВО в Воронеже и трех районах области ПВО ликвидировала около 15 беспилотников. По предварительной информации, пострадала женщина, загорелось несколько частных домов и хозпостроек, также повреждено несколько видов транспорта.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
У пострадавшей в результате падения обломков БПЛА травма ноги.
Последствия атаки ВСУ уточняются, добавил глава региона.
На месте падения обломков работают экстренные службы.
Также он отметил, что угроза атаки дронов в Воронеже и Лискинском районе сохраняется. Режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона также сохраняется.
Ранее сообщалось, что ПВО вечером сбила над территорией России 41 украинский БПЛА.