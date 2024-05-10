В небе под Брянском ПВО сбила сразу три беспилотника ВСУ

Над Трубчевским районом Брянской области боевые расчеты противовоздушной обороны сбили три летевших атаковать российский регион беспилотника, сообщил в своем аккаунте в соцсетях губернатор Александр Богомаз.

Напомним, приграничные в Украиной районы Курской, Белгородской и Брянской областей РФ регулярно подвергаются попыткам ВСУ атаковать при помощи боевых дронов. Подавляющее большинство вражеских БПЛА сбиваются в небе.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Трубчевским районом силами ПВО министерства обороны РФ», — написал Богомаз.

Пострадавших и разрушений на земле на зафиксировано. Как добавил глава Брянской области, в настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы региона.